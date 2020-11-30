Легковушка врезалась в светофор в Минске

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковой автомобиль врезался в светофор, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 29 ноября около 23.40. По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, 23-летний водитель "Деу Матиз" ехал по улице М.Богдановича в направлении улицы Я.Купалы. Выбрав небезопасную скорость движения, он не справился с управлением и врезался в светофор.

Пострадавших в ДТП нет, машина получила механические повреждения. На автомобиле была установлена летняя резина.

На месте происшествия работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска.

Госавтоинспекция напоминает, что с 25 ноября по 4 декабря проходит республиканская профилактическая акция "Зимний тюнинг для машин - правильный протектор шин!". С 1 декабря по 1 марта за участие в дорожном движении транспортных средств, на которых не установлены зимние шины, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа до 0,5 базовой величины (1 БВ - Br27).-0-