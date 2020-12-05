Легковушка врезалась в светофор в Минске

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль врезался в светофор в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло сегодня около 2.30. "По предварительной информации, водитель автомобиля BMW ехал по ул.Бобруйской со стороны ул.Кирова в направлении ул.Свердлова. В районе дома 29 по ул.Бобруйской он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в светофор. Пострадавших нет", - рассказали в УГАИ.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска. Сейчас проводится проверка. Установлено, что в момент аварии водитель был трезв.

"Уважаемые водители, учитывайте погодные условия и состояние дорожного покрытия. Не превышайте скоростной режим, не совершайте резких и необдуманных маневров", - рекомендуют в УГАИ.-0-