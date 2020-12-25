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25 декабря 2020, 10:57

Легковушка врезалась в светофор в Минске

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка врезалась в светофор, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяны Сподабаевой, 31-летний водитель "Шкоды" двигался по ул.Бумажкова со стороны ул.Аннаева и при повороте налево на ул.Столетова наехал на бордюрный камень и врезался в светофор.

Пострадавших в ДТП нет. Автомобиль получил механические повреждения. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.5 ст.18.22 КоАП.

Госавтоинспекция напоминает, что при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он обязан немедленно снизить скорость движения, вплоть до остановки транспортного средства. Следует быть предельно внимательными и осторожными при совершении маневров.-0-

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