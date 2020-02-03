Легковушка врезалась в трактор на трассе в Брестском районе

3 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе водитель легковушки врезался в трактор. Мужчина госпитализирован. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 2 февраля около 12.00 на автодороге Р94 Брест - Томашовка - граница Украины. Автомобилем Opel управлял 32-летний житель Малоритского района. Вблизи деревни Приборово он врезался в попутный трактор, за рулем которого был 43-летний мужчина. От удара легковушку выбросило на полосу встречного движения, затем машина съехала в кювет.

Водителя Opel с травмами доставили в больницу. По предварительной информации, мужчина был пьян.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.-0-