Легковушка врезалась в трактор в Барановичском районе

14 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе легковой автомобиль врезался в трактор. Такая информация опубликована в Telagram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Авария случилась 13 июня около 16.50 на 15-м км автодороги Барановичи - Молчадь - Дятлово. По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля "Лада" при обгоне столкнулся с трактором МТЗ под управлением 54-летнего жителя агрогородка Мир, который поворачивал налево. После столкновения легковушку отбросило на ехавшее попутно "Пежо". В результате ДТП водитель "Лады" с травмами госпитализирован.

В выходные в Брестской области произошла еще одна авария. В Пружанах 12 июня около 10.40 34-летний водитель "Фольксвагена" при движении задним ходом на перекрестке сбил ехавшую по краю проезжей части велосипедистку. В результате ДТП 62-летняя женщина получила травмы, ее госпитализировали.-0-