Легковушка вылетела на встречку и врезалась в грузовик в Ивьевском районе

Скриншот из видео МВД
9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивьевском районе автомобиль "Пежо" вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.
Авария произошла днем 8 апреля на автодороге М6 Минск-Гродно-граница Польши. Водитель легковушки получил серьезные травмы. Он доставлен в больницу. Водитель грузовика не пострадал.
На месте ДТП работала следственно-оперативная группа, спасатели и медики. Сотрудники ГАИ обеспечивали беспрепятственный проезд транспорта. Причины ДТП устанавливаются.-0-