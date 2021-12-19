Легковушки столкнулись на перекрестке в Минске: есть пострадавшие

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке в Минске, один из водителей ехал на красный. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

18 декабря около 18.30 51-летний водитель автомобиля "Тойота" двигался по улице Чкалова. Проезжая перекресток с улицей Аэродромной на запрещающий сигнал светофора, его автомобиль столкнулся с "Рено".

"В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, два пассажира автомобиля "Рено" доставлены в учреждение здравоохранения для оказания помощи", - говорится в сообщении.

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения быть внимательными и ответственными за рулем. Проезд перекрестков как регулируемых, так и нерегулируемых требует от каждого водителя дополнительной концентрации внимания и строгого соблюдения Правил дорожного движения.-0-