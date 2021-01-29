Легковушку пытались незаконно ввезти в Беларусь, скрыв в фуре среди запчастей

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС легкового автомобиля, скрытого среди запчастей, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Водитель большегруза ехал из Литвы через пункт пропуска "Котловка". Он представил к таможенному контролю документы, согласно которым он вез на территорию ЕАЭС бывшие в употреблении автомобильные запчасти. Однако сотрудники ведомственного пункта таможенного оформления при досмотре обнаружили не только заявленный товар. Кроме 64 лишних запчастей, которые "забыли" указать в документах, в большегрузе находился легковой автомобиль Mercedes с ключом в замке зажигания и топливом в баке, а также недостающие детали кузова и технический паспорт", - рассказали в ГТК.

Таможня начала административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП (недекларирование товаров), санкция которой предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-