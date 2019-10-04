Лекарства с психотропами стали чаще изымать на границе

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пунктах пропуска на белорусской границе участились случаи обнаружения у граждан медпрепаратов с содержанием психотропных веществ, запрещенных либо ограниченных к перемещению через границу. Об этом сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Такие препараты, как "Терафлю", "Ксанокс", "Феназепам", "КорвалТаб", "Диазепекс", "Грипекс", содержат в своем составе психотропы альпразопам, феназепам, фенобарбитал, диазепам, псевдоэфедрин. "В большинстве случаев лекарства приобретались гражданами в аптеках стран Европейского союза для личного пользования, после чего ввозились на территорию Беларуси", - отметили в ведомстве.

Госпогранкомитет напоминает, что за ввоз подобных веществ через границу предусмотрена ответственность по ст.328-1 УК. Полный список запрещенных препаратов перечислен в постановлении Минздрава от 11 февраля 2015 года №19.-0-