"Лексус" наехал на припаркованную машину, опрокинулся и повредил еще один "Лексус"

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковой автомобиль столкнулся с припаркованной машиной и опрокинулся, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Татьяны Ященко, инцидент произошел сегодня утром. 26-летний водитель на автомобиле "Лексус" ехал по улице Осипенко со стороны улицы Гая в направлении бульвара Шевченко. У дома №30 по улице Осипенко молодой человек наехал на вывернутое колесо припаркованного автомобиля "Пежо". В результате "Лексус" опрокинулся, при этом повредил другую стоящую машину "Лексус".
Пострадавших нет, проводится проверка. На месте работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска.-0-