Лесничий получил более Br30 тыс. вместо фиктивно трудоустроенного лесоруба

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Центрального района Минска возбудила уголовное дело о хищении в отношении лесничего, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры столицы.

Как следует из материалов дела, лесничий как должностное лицо, который принял человека на работу лесорубом, заведомо знал, что тот фактически не будет исполнять свои трудовые обязанности. Таким образом он хотел противоправно и безвозмездно завладеть деньгами лесхоза.

Фиктивные табели учета рабочего времени подозреваемый передал в бухгалтерию организации. За якобы проведенную работу были начислены заработная плата и другие выплаты в особо крупном размере на общую сумму более Br30 тыс.

Уголовное дело для организации расследования прокурор направил в территориальный отдел Следственного комитета.-0-