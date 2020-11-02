Лесник обнаружил гранату в Кобринском районе

2 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе лесник обнаружил гранату времен войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел вблизи агрогородка Остромичи. Работник лесничества во время обхода закрепленной территории обратил внимание на металлический предмет, напоминающий гранату. О находке он сообщил в милицию. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники РОВД и саперно-пиротехническая группа в/ч 5526.

Для безопасности территорию оперативно перекрыли. Во время обследования местности военнослужащие других взрывных устройств не обнаружили. По оценке специалистов, граната Ф1 относится к арсеналу времен Великой Отечественной войны. Боеприпас уничтожен.

В УВД напомнили, в случае обнаружения сохранившихся с военных времен боеприпасов нужно сразу же сообщить в милицию. Ни в коем случае нельзя прикасаться к потенциально опасной находке, так как самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.-0-

Фото УВД Брестского облисполкома