Лесник в Барановичском районе нашел два снаряда

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе лесник во время обхода территории нашел два снаряда, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

"Вблизи деревни Перховичи Барановичского района во время обхода закрепленной территории лесник увидел два металлических предмета, напоминающих военные снаряды. Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники районного отдела и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404", - проинформировали в УВД.

Территорию оперативно оцепили и обследовали. Других боеприпасов военнослужащие не обнаружили.

По оценке специалистов, снаряды калибра 75 мм предположительно немецкого производства времен Великой Отечественной войны.

УВД напоминает, что при обнаружении боеприпасов нужно немедленно сообщать в милицию и ни в коем случае не прикасаться к ним. "Помните, что самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям", - отметили в милиции.-0-

Фото УВД Брестского облисполкома