17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесной пожар у Ольман в Столинском районе ликвидирован, для тушения использовалась авиация. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

"В 12.30 ликвидирован пожар возле деревни Ольманы Столинского района Брестской области", - проинформировали в ведомстве.

Как сообщалось, столинским спасателям днем 16 сентября поступила информация о том, что в лесном массиве возле деревни Ольманы рядом с урочищем Копище наблюдается дым. Пожар заметили в угодьях Рубельского лесничества Полесского лесхоза - в 10 км восточнее деревни Ольманы. Для тушения вылетели вертолеты Ми-8 и Ми-26 МЧС, они сбрасывали воду. К месту пожара были направлены силы и средства Полесского лесхоза и Столинского районного отдела МЧС.

Наземное тушение было затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченной местностью. Пройденная фронтом пожара площадь составляет ориентировочно 75 га.-0-