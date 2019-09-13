Лесной пожар в Хойникском районе ликвидировали с помощью авиации

13 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Лесной пожар на площади 50 га в Хойникском районе ликвидировали с помощью авиации, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник Гомельского областного управления МЧС Сергей Дичковский.

Сообщение об обнаружении лесного пожара около деревни Ломыш поступило в службу спасения днем 12 сентября. Для ликвидации возгорания были задействованы 53 единицы техники и более 280 человек, большая часть - из подразделений МЧС. Привлекались силы Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. "Вертолетом Ми-26 ГААСУ "Авиация" МЧС выполнено 10 сбросов воды", - рассказали в управлении.

Сегодня к 6.00 возгорание было локализовано, к 10.40 ликвидировано. Ведется контроль за радиационным фоном на территории района. По данным управления, он не превышает норматив.

Спасатели напомнили о необходимости быть осторожными с огнем в лесах и на торфяниках. В ветреную погоду пламя может мгновенно распространиться на большие площади. В районах республики с высокой пожарной опасностью введены запреты на посещение лесов.-0-