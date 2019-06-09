9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесной пожар в Пуховичском районе ликвидирован, сообщает МЧС Республики Беларусь в своем
По оперативным данным МЧC, с 06:00 08.06.2019 до 06:00 09.06.2019 ликвидированы 4 лесных пожара на общей площади 0,941 га, 1 торфяной пожар на площади 1,5 га и 2 пожара травы и кустарников на общей площади 3,505 га. Пострадавших нет.
Как
МЧС обращает внимание: несмотря на ливни и грозы, которые проходят местами по территории нашей страны, в некоторых районах сохраняется высокая пожарная опасность лесов, а местные органы власти вводят запреты на их посещение.-0-
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