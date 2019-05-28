Лесоруб-нелегал спилил 242 дерева в Столбцовском районе

Фото Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан житель Столбцовского района, который организовал незаконную рубку в лесном массиве у деревни Казейки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси.

Несколько дней подряд мужчина и нанятые им работники приезжали в лес: задержанный пилил сосны и березы, другие грузили бревна в принадлежащий ему ЗИЛ. По словам нарушителя, древесину заготавливал под заказ - кому на дрова, кому на доски.

За три дня лесоруб-нелегал спилил 242 дерева объемом 98 кубометров. Стоимость заготовленной древесины оценивается более чем в Br1 тыс., а причиненный природе вред - в Br10,2 тыс. Эти суммы задержанному придется возместить, кроме того, ему будет назначен штраф.-0-

Фото Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси