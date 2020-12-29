Летние шины стали причиной аварии такси в Минском районе

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летние шины стали причиной аварии в Минском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

С 1 декабря каждый водитель должен установить зимнюю резину на автомобиль, чтобы обезопасить себя и пассажиров. Об этом сотрудники Госавтоинспекции еще с октября напоминали неоднократно. А если речь идет о такси, то и сомнений не должно возникать, что организация позаботилась о пассажирах. Но это не всегда так.

"В Минском районе произошла авария с участием таксиста, который подвозил пассажира в Минск из кафе, расположенного в направлении Дзержинска. Около часа ночи 46-летний минчанин за рулем автомобиля "Шкода-Рапид" на автодороге Минск - Дзержинск не справился с управлением, съехал в кювет, где врезался в дерево. 31-летний пассажир, житель Минского района, получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Водитель не пострадал", - рассказали в ГАИ.

На "Шкоде" на всех четырех колесах была летняя резина, из-за чего автомобиль занесло. По факту ДТП проводится проверка.

"Уважаемые водители, в сложных погодных условиях будьте предельно внимательны за рулем. Позаботьтесь не только о себе, но и об окружающих вас людях", - добавили в ГАИ.-0-