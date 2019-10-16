Лидчанин хотел почитать переписку бывшей жены в соцсетях и стал фигурантом уголовного дела

16 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Лиды зашел на страницу бывшей жены в соцсетях и стал фигурантом уголовного дела. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

В милицию обратилась 32-летняя женщина. Она пожаловалась на несакционированный доступ к своей странице в социальной сети. Подозрение падало на бывшего супруга. "Информация нашла свое подтверждение. По данным следствия, 23-летний мужчина, используя свой мобильный телефон и ноутбук, без ведома и разрешения бывшей супруги, осуществил несанкционированный доступ к ее компьютерной информации. Он получил доступ к конфиденциальной информации бывшей супруги, в том числе о входящих и исходящих сообщениях", - рассказали в СК.

Подозреваемый пояснил, что поступил так из любопытства. Он хотел ознакомиться с личной информацией и сообщениями женщины.

Лидским районным отделом Следственного комитета в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности) УК.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-