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31 мая 2021, 13:14

Лидчанин создал финансовую пирамиду - ущерб превысил Br200 тыс.

Фото из архива
Фото из архива

31 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Лиды создал финансовую пирамиду. Ущерб превысил Br200 тыс. Информация об этом размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

В начале года несколько жителей Лиды обратились в милицию с просьбой привлечь к ответственности 25-летнего местного жителя. Мужчина взял у них в долг крупные суммы денег, но в положенное время не вернул. Выяснилось, что деньги он брал взаймы якобы для вложения в бизнес. Мужчина уверял кредиторов, что работает с высокодоходными фирмами, но на самом деле тратил все на собственные нужды, в том числе на ставки на игровых автоматах.

В милиции сообщили, что поначалу заемщик пытался выглядеть убедительно. Брал деньги под высокие проценты и на короткий срок, возвращал их вовремя. Репутация надежного кредитополучателя позволяла получать крупные суммы без расписки. Но гасить долги за счет новых жертв становилось все сложнее и пирамида рухнула. Мужчина успел вовлечь в бизнес около 20 человек. Более половины из них свои деньги так и не вернули. Ущерб превысил Br200 тыс.

За мошенничество в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Тех, кто пострадал от действий мужчины, просят сообщить об этом в управление ГУБОПиК МВД по Гродненской области по телефонам (80152) 797045 или 797942.-0-

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