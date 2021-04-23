Лидские пограничники перехватили два беспилотника

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередная попытка нарушителей переместить табачные изделия с помощью беспилотников в Литву завершилась неудачей. На этот раз пограничники перехватили два БЛА вблизи населенного пункта Дотишки. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Летательные аппараты были обнаружены 18 апреля в 100 м от государственной границы. Военнослужащие прервали полет коптеров с помощью радиоэлектронного ружья. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к противоправной деятельности", - отметили в ГПК.

За нарушение пограничного режима в пределах погранполосы злоумышленникам грозит штраф до 50 БВ, вместе с тем за нарушение правил использования воздушного пространства наступает административная ответственность в виде штрафа до 20 БВ.

Аналогичный случай произошел 7 апреля в Брестском районе.

Госпогранкомитет напоминает, что согласно законодательству Беларуси деятельность, связанная с использованием, владением и (или) содержанием летательных аппаратов в пределах пограничной полосы, запрещена. Беспилотные летательные аппараты, применяемые в пограничной зоне, должны быть зарегистрированы в установленном порядке, а перед их использованием необходимо уведомить пограничников ближайшего подразделения.-0-