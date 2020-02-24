Лидские пограничники задержали белоруса в гидрокостюме и без документов

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидские пограничники в 50 м от белорусско-литовской границы задержали мужчину без документов в гидрокостюме и маскхалате, сообщили в Госпогранкомитете.

Около 4.00 пограннаряд заставы "Дробишуны" обнаружил в непосредственной близости от литовской территории три коробки с подакцизными товарами. На место прибыла тревожная группа. При осмотре местности пограничники нашли еще три коробки с аналогичным содержимым, а в кустах - мужчину в спецснаряжении. Житель Гродненской области 1980 года рождения заявил, что причастности к какой-либо противоправной деятельности не имеет, однако пояснить цель своего нахождения у границы отказался.

В отношении задержанного начат административный процесс за нарушение пограничного режима. Одно только пребывание в погранзоне без документов может обойтись мужчине штрафом до 50 базовых величин.-0-