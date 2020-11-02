Лиса напала на пенсионерку в Хойникском районе

2 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Хойникском районе обезвредили дикую лису, которая напала на пенсионерку, сообщили БЕЛТА в отделении информации и по связям с общественностью УВД Гомельского облисполкома.

Сообщение об инциденте поступило из МЧС в РОВД днем 31 октября. По информации оператора 101, в деревне Храпково была замечена агрессивная лиса.

"По прибытии милиционеров на место выяснилось, что на 79-летнюю жительницу деревни напало дикое животное. На протяжении последних дней лиса постоянно приходила на подворье и успела умертвить четырех куриц. Субботний день не стал исключением. Пенсионерка попыталась прогнать лесную гостью, но та ощетинилась, вначале бросилась на хозяйку, а затем спряталась в сарае. Бабушка сообщила об этом на линию 101", - уточнили в УВД.

Оценив внешний вид рыжей, характерный для бешенства, милиционеры обезвредили животное с помощью оружия.

Тело лисы передали работникам ветеринарной станции для проведения исследований и подтверждения возможного диагноза.-0-