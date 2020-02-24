Лиса покусала собаку в Дрогичине

24 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичине лиса забрела из леса и покусала собаку, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель главного ветеринарного врача района Максим Рудой.

Инцидент произошел днем 23 февраля на окраине райцентра. На улице 60 лет БССР появилась лиса - предположительно, забрела сюда из ближайшего леса. По словам очевидцев, дикое животное вело себя неадекватно: хищница бегала по улице, кусала колеса автомобилей. Жители попытались поймать непрошеную гостью, она укрылась на одном из частных подворий. Здесь ее умертвили, но она успела покусать собаку.

"Биологический материал отправлен на исследование в Брестскую областную ветеринарную лабораторию. Если подтвердятся опасения, и лиса окажется больна бешенством, на подворье будет наложен карантин. К счастью, контакта зверя с людьми не было. Мы провели все необходимые ветеринарно-санитарные мероприятия - подворные обходы, дезинфекцию мест, где лиса находилась, вакцинацию домашних животных. К сожалению, покусанного пса пришлось усыпить", - рассказал заместитель главного ветеринарного врача района.

По его словам, это первый в текущем году случай появления дикого животного в населенном пункте. Но один случай бешенства в Дрогичинском районе уже зарегистрирован. В январе охотник подстрелил лису в урочище Дошник, хищница оказалась заражена вирусом бешенства. Мужчине был назначен курс прививок.-0-