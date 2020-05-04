Литовец по железной дороге пришел в Беларусь

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Вильнюса задержан за нарушение границы в Островецком районе, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Сигнал тревоги на пульт дежурного погранзаставы "Лоша" поступил 2 мая в 4.20. С помощью системы видеонаблюдения пограничники обнаружили неизвестного, который шел вдоль железнодорожного полотна из Литвы в Беларусь.

"Спустя три минуты нарушителя задержали. Им оказался гражданин Литвы 1965 года рождения. С собой у жителя Вильнюса был проездной билет и медицинская маска. Иностранец пояснил, что мотивом его правонарушения оказался поиск лучших условий жизни на территории России", - рассказали в Госпогранкомитете.

В отношении задержанного начат административный процесс за незаконное пересечение границы. Нарушителю грозит штраф до 50 базовых величин (1 БВ - Br27) и депортация с запретом въезда в Беларусь на пять лет.-0-