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28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовские силовики выбросили на границу труп избитого беженца, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете Беларуси.

27 ноября на участке пограничной заставы "Видзы" Полоцкого пограничного отряда обнаружен труп мужчины афро-азиатской внешности возрастом около 30 лет.

"Выброшенное литовскими силовиками тело избитого беженца в спальном мешке без признаков жизни находилось непосредственно на литовско-белорусской границе", - отметили в ГПК.

Для установления обстоятельств и причин смерти на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа. Проводятся необходимые следственные действия.-0-