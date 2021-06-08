8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовский перевозчик пытался незаконно ввезти более 80 т польских яблок в Россию через Беларусь, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Таможенники приостановили движение грузового транспортного средства Renault в Дубровенском районе на трассе М1. Согласно представленным документам, литовский перевозчик вез из Турции в Казахстан более 21 т яблок. По факту же таможенники установили, что в течение срока таможенного транзита по Беларуси на этом прицепе было выполнено четыре перевозки польских яблок из Минска в Москву", - рассказали в ГТК. Стоимость 80 т фруктов составила около Br200 тыс.

Оперативная таможня начала административные процессы по ч.2 ст.15.2 и ч.1 ст.15.7 (передача товаров без разрешения таможенного органа иным лицам, использование транспортных средств в нарушение установленного порядка на таможенной территории ЕАЭС) КоАП. Санкции статей предусматривают наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-