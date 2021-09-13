Литовский перевозчик пытался уклониться от уплаты таможенных платежей на сумму свыше Br31 тыс.

13 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Размер штрафа литовскому перевозчику за недекларирование товара может вдвое превысить сумму обязательных таможенных платежей, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Транспортное средство с контейнером из США следовало в Беларусь через пункт пропуска "Бенякони". При помещении под таможенную процедуру транзита литовский перевозчик задекларировал товар - именные посылки с одеждой и обувью б/у, подгузниками детскими и взрослыми - общей стоимостью $3,7 тыс.

С границы транспортное средство направили в таможенный орган назначения "Пинск-Белтаможсервис". В ходе досмотра инспекторы установили, что помимо указанных в транзитной декларации товаров в грузовом отсеке контейнера также находилось 1278 единиц незадекларированных предметов. Среди них были велосипеды, газовая коптильня, ноутбуки, наборы электроинструментов и гаечных ключей, строительные инструменты, части транспортных средств, кухонные миксеры, посуда и канцелярские товары, продукты питания и предметы личной гигиены.

Предварительная оценочная стоимость выявленных товаров составила более Br222 тыс. Таким образом перевозчик намеревался уклониться от уплаты таможенных платежей в размере свыше Br31,2 тыс.

Брестская таможня начала административный процесс по ч.1 ст.15.5 КоАП - недекларирование либо представление недостоверных сведений. Санкция статьи предусматривает штраф до 30% стоимости незадекларированного груза.-0-

Фото ГТК