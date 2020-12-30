Литовский перевозчик пытался ввезти в ЕАЭС экзотические фрукты по заниженной стоимости

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники в пункте пропуска "Котловка" выявили попытку незаконного ввоза из Литвы на территорию Евразийского экономического союза партии фруктов и ягод стоимостью почти $100 тыс., сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Согласно представленным водителем сведениям, в полуприцепе литовского перевозчика были фрукты и овощи стоимостью $40 тыс. Но при проведении таможенного контроля оказалось, что реальная стоимость товара (авокадо, манго, ананасов, арбузов и др.) более чем в два раза превышает заявленную. Представив недостоверные сведения на товар, перевозчик намеревался сэкономить на уплате таможенных платежей около Br20 тыс.

Гродненская региональная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 (недекларирование товара) КоАП. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-