Литовца будут судить за пересечение границы на озере в Браславском районе

22 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела о покушении на умышленное незаконное пересечение границы Беларуси, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, вечером 10 сентября 2020 года 31-летний гражданин Литвы на лодке с мотором двигался по озеру Дрисвяты Браславского района в сторону своей страны. Мужчину задержал пограничный наряд Государственного пограничного комитета Беларуси. В лодке нашли конструктивные особенности по всему периметру, которые позволяли перевозить товар. В этом случае более 6,9 тыс. пачек сигарет.

"Во время расследования установлено, что группа лиц придумала план по незаконному перемещению сигарет через границу и, предварительно договорившись и распределив обязанности, приступила к его исполнению. По задумке, со стороны Беларуси один человек плыл на лодке, в которой спрятаны табачные изделия, где встретился с человеком из соседнего государства, который плыл на лодке без тайника. При встрече они поменялись лодками, при этом каждый возвращался на свою родину. Пограничниками на берегу озера обнаружено второе плавсредство", - отметила Оксана Лазько.

По результатам расследования 31-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.14, ч.1 ст.371 (покушение на умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь с использованием судна с подвесным двигателем) УК. Он заключен под стражу. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

Кроме того, материалы уголовного дела по факту незаконного перемещения товаров через таможенную границу, совершенного организованной группой (ч.3 ст.228-1 УК), в отношении вышеуказанного гражданина и иных лиц, личности которых известны, выделены в отдельное производство.-0-

Фото УСК по Витебской области