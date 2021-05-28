Лицеист продавал несуществующие товары по выгодной цене и фотографиям из интернета

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учащийся лицея продавал несуществующие товары по выгодной цене и фотографиям из интернета. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"18-летний парень размещал на торговой площадке в интернете объявления о продаже цифровой техники. При общении с потенциальными покупателями молодой человек просил предоплату - перевести деньги на банковскую карту. Аванс у каждого брал разный: у одного - Br100, у другого - Br250. После перечисления денег он переставал выходить на связь либо обещал в ближайшее время отправить товар. Когда терпение у покупателей лопнуло, они стали обращаться за помощью в правоохранительные органы. Заявления от обманутых граждан в милицию поступали, как правило, спустя месяц после сомнительных сделок", - рассказали в УВД.

30-летний житель Лиды на сайте бесплатных объявлений нашел телефон iPhone 7 по приемлемой для него цене. Мужчина перевел "продавцу" на банковскую карту в качестве предоплаты Br100, после получения которой ему обещали отправить товар по почте. Однако гаджета заявитель так и не дождался, о чем и сообщил в милицию. В ходе проверки оперативники вышли на след злоумышленника - им оказался 18-летний учащийся лицея, уроженец Вилейщины. Как выяснилось, на сайте он разместил фейковое объявление о продаже мобильного телефона, а фотографии смартфона загрузил из интернета. На самом деле выставленного товара у него не было.

На удочку недобросовестного продавца попался и 29-летний минчанин, который тоже решил приобрести в интернете телефон марки Xiaomi. Купившись на низкую цену - всего Br250, житель столицы перевел всю сумму на указанный счет, но посылка с товаром до адресата так и не дошла.

По такой же схеме фигурант завладел денежными средствами еще нескольких граждан. Житель Островца за игровую приставку перевел ему на карту в качестве предоплаты почти Br140, чуть меньше отдала за ноутбук авансом жительница Слуцка.

Оперативникам уголовного розыска Молодечненского РОВД фигурант пояснил, что таким образом он решил быстро и легко заработать денег. В действиях молодого человека усматриваются признаки состава преступления по ст.209 УК (мошенничество), санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы. К слову, ранее подозреваемый уже попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичные деяния.

"Оперативники отмечают, что в подобных случаях потерпевшие, видя заманчивое предложение, боятся упустить выгодный вариант и перечисляют незнакомцам деньги. Поэтому прежде чем вносить оплату за товар, необходимо убедиться, что имеете дело с добропорядочными продавцами. Не стоит терять бдительность", - отметили правоохранители.-0-