19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любанские следователи устанавливают обстоятельства жестокого обращения с собаками, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Днем 8 июня участковый зашел во двор к 34-летнему жителю агрогородка Речень и увидел, как мужчина совершает противоправные действия в отношении животных. По данным следствия, мужчина проживал с женщиной, которая от него уехала в другой город, оставив на время двух своих питомцев. Хозяин дома из ревности намотал на шеи собак веревки и повесил одну из них на хозпостройке, а вторую - на перилах лестницы.

Согласно результатам вскрытия, смерть животных наступила в результате асфиксии. Следователи в отношении мужчины возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель (ст.339-1 УК).

Подозреваемый допрошен, раскаялся в содеянном. К нему применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Окончательная правовая оценка его действиям будет дана по результатам расследования. -0-