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11 июля 2021, 10:06

Люлька с рабочими опрокинулась на стройке в Витебске

Фото МЧС
Фото МЧС

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люлька с рабочими опрокинулась на строящемся доме в Витебске, понадобилась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в МЧС.

В службу спасения 10 июля в 6.44 поступило сообщение об опрокидывании строительной люльки на строящемся 16-этажном многоквартирном жилом доме на пр.Московском в Витебске.

"По прибытии к месту вызова мы увидели, что на уровне пятого этажа многоквартирного жилого дома произошло опрокидывание люльки, в результате чего она приняла вертикальное положение, - рассказал старший помощник начальника областного штаба ликвидации ЧС центра оперативного управления Алексей Петроченко. - Два строителя, выпавшие из люльки, находились на козырьке второго этажа. Одного пострадавшего мы вынесли на носилках с лестницы, а второго также при помощи носилок спустили вниз".

После осмотра медиками пострадавшие были доставлены в больницу.-0-

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