12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лобовое ДТП под Несвижем - шесть человек в больнице. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня около 10.40 недалеко от деревни Панютичи "Фиат" при обгоне грузовика столкнулся со встречным микроавтобусом "Мерседес". ДТП случилось на 165-м км автодороги Р91 Осиповичи - Барановичи. По предварительной информации, водитель микроавтобуса пытался избежать столкновения, взял правее и оказался на обочине. Машину вынесло на встречку, где и произошла авария", - рассказали в МВД.

В результате происшествия пострадали шесть человек (водители иномарок и четыре пассажира). С различными травмами они доставлены в больницу.

Устанавливаются обстоятельства аварии.

"Уважаемые водители транспортных средств, выбирайте безопасную скорость движения, учитывайте погодные и дорожные условия и исключите маневры обгона на заснеженных участках дороги", - отметили в ведомстве.-0-