Лобовое ДТП в Минском районе: в салоне одного из авто находились трое детей

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лобовое ДТП произошло на территории Минского района. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе ГАИ УВД Минского райисполкома.

"Сегодня около 7.45 на автодороге Н8931 МКАД - Городище - Старое Село со стороны агрогородка Озерцо в направлении деревни Городище водитель 1950 года рождения на автомобиле "Рено Сандеро" при обгоне попутно двигающегося транспортного средства не учел погодные условия, технические характеристики своего транспортного средства и совершил лобовое столкновение с автомобилем "Ауди А6", под управлением женщины 1988 года рождения. В салоне автомобиля "Ауди А6" находились трое детей", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП водитель автомобиля "Ауди А6" получила телесные повреждения, с которыми госпитализирована.

На автомобиле была установлена зимняя резина. Оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности. Дети были пристегнуты ремнями безопасности и передвигались в специальных удерживающих устройствах.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям о безопасном вождении. Управление транспортом в зимний период требует особого внимания, строгого соблюдения правил и хороших навыков вождения. Не стоит забывать о том, что на скользкой дороге коэффициент сцепления шин с поверхностью снижается в несколько раз, а остановочный путь автомобиля увеличивается в 4 раза (на обледенелой дороге - в 6-7 раз). Немаловажным фактором обеспечения безопасности движения в этот период является правильный выбор скорости движения. Также необходимо помнить о соблюдении безопасной дистанции.-0-