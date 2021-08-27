Лобовое под Ивацевичами - четверо погибших

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лобовое столкновение произошло под Ивацевичами - четверо погибших. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.





"Около 21.15 на 152 км автодороги Р44 произошло лобовое столкновение автомобилей "Фольксваген" и "Опель". В ДТП погибли оба водителя (1990 и 1994 года рождения) и пассажиры, находящиеся на передних сиденьях (мужчина 1988 и девушка 2002 года рождения). Еще двоих с травмами доставили в медицинское учреждение", - рассказали в МВД.





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На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.-0-