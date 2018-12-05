Лобовое столкновение легковушек в Бобруйском районе: один человек погиб, один пострадал

5 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В лобовом столкновении легковых автомобилей в Бобруйском районе один человек погиб, один получил травмы, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

ДТП произошло сегодня в 8.30 на автодороге граница РФ - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи. По предварительной информации, водитель Opel Astra выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ", водитель которого погиб на месте, а пассажирка получила ранения.

На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.-0-

Фото ГАИ УВД Могилевского облисполкома