9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лобовое столкновение под Борисовом - есть погибший. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"8 января около 12.50 на 33-м км автодороги Борисов - Березино - Бобруйск 55-летний водитель, житель Борисова, управляя автомобилем "Фольксваген Гольф" и двигаясь в направлении Борисова, неправильно выбрал скорость движения, не учел погодные и метеорологические условия, не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем "Пежо 607", - рассказали в МВД.

Водитель автомобиля "Фольксваген" от полученных травм скончался на месте происшествия. Мужчина ремнем безопасности пристегнут не был. 43-летняя пассажирка автомобиля "Пежо" получила травмы и доставлена в медучреждение. Женщина была пристегнута ремнем безопасности.-0-