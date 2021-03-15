15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лобовое столкновение под Крупками - водители погибли. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"ДТП случилось сегодня около 7.00 на 465-м км автодороги М-1/Е-30 Брест - Минск - граница Российской Федерации. По предварительной информации, 27-летний житель Витебска ехал на "Мерседес Спринтер" в сторону Минска, уснул за рулем, выехал на встречку и столкнулся с "Мерседес Атего" под управлением 44-летнего жителя Старых Дорог. В результате аварии иномарки загорелись, а водители погибли", - рассказали в МВД.

Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ и МЧС, следователи и эксперты.

"Уважаемые водители транспортных средств, не садитесь за руль в утомленном состоянии. Если Вы засыпаете во время движения, настоятельно рекомендуем воспользоваться специально оборудованными площадками для отдыха", - отметили в ведомстве.-0-