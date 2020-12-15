Лобовое столкновение под Минском: один человек погиб, трое травмированы

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лобовое столкновение произошло под Минском: один человек погиб, трое травмированы. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

ДТП случилось сегодня в 7.25 на автодороге Крупица - Дудичи - Теребель. "Вблизи агрогородка Крупица 32-летняя жительница Минского района на Toyota RAV4 столкнулась с ВАЗ-2109. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что "девятка" оказалась на полосе встречного движения", - рассказали в МВД.

Водитель иномарки получила повреждения, а ехавший с ней пятилетний пассажир не пострадал (находился в кресле и был пристегнут). Водитель ВАЗ скончался на месте, а двое его пассажиров доставлены в больницу (никто не был пристегнут).

На месте работали ГАИ, следственно-оперативная группа, эксперты и медики. Устанавливаются причины ДТП и личность погибшего.

В ГАИ напоминают: зимой значительно уменьшается сцепление с дорогой и, как следствие, увеличивается тормозной путь. Правильный выбор скорости - гарант безопасности участников движения. Необходимо учитывать ухудшение погодных и дорожных условий (низкие температуры, гололед), вождение должно быть плавным. Безопасность ребенка зависит от водителя. Использование ремней безопасности смягчает последствия ДТП.-0-