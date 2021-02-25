25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лобовое столкновение в Чаусском районе - предположительно, водитель уснул за рулем. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

"Сегодня около 6.30 в Чаусском районе на 44-м км автодороги Могилев - Чериков - Костюковичи 46-летний житель Браславского района, управляя грузовым автомобилем "ГАЗон Next", выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Caddy. От удара грузовик съехал в кювет и опрокинулся", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП пострадал водитель Volkswagen - житель Кричева, 1972 года рождения. С травмами он госпитализирован. По предварительной информации, водитель "ГАЗона" уснул за рулем.-0-