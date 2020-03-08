Лодка с двумя рыбаками перевернулась на озере в Бешенковичском районе

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На озере Полозерье в Бешенковичском районе перевернулась лодка с рыбаками, работники МЧС спасли одного мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о двух тонущих людях поступило в МЧС 7 марта в 17.14. Лодка перевернулась на озере Полозерье возле деревни Сокорово.

Когда приехали спасатели, на месте, где со слов заявителя перевернулась лодка, ничего не наблюдалось. "При обследовании береговой линии на отмели в 400 м от берега работники МЧС обнаружили 26-летнего парня и доставили его на берег. Спасенный был осмотрен бригадой скорой помощи, после чего госпитализирован с общим переохлаждением", - проинформировали в управлении.

Поиски второго рыбака - минчанина 1992 года рождения - будут продолжены сегодня маневрово-поисковой группой ОСВОД.-0-