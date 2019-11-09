Лось спровоцировал ДТП в Шумилинском районе

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шумилинском районе из-за внезапно выбежавшего на дорогу лося произошло ДТП, в котором получил травмы 48-летний житель райцентра, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию, размещенную в официальном аккаунте ГАИ Витебска во "ВКонтакте".

Фото из VK-аккаунта ГАИ Витебска

ДТП произошло на автодороге Р20 Витебск - Полоцк - граница Латвийской Республики (Григоровщина) вблизи деревни Ужлятино Шумилинского района. Водитель был доставлен в Витебскую областную клиническую больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Специалисты советуют быть предельно внимательными на дороге в сумерках и ночью: если на обочине или на дороге блеснул красный или белый огонек - это может быть отраженная радужка глаза животного. В этом случае лучше притормозить.-0-