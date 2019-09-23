Лось спровоцировал ДТП в Жлобинском районе: пострадали два человека

23 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе из-за внезапно выбежавшего на дорогу лося произошло ДТП, в котором два человека получили травмы, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла 22 сентября примерно в 17.26 на 12-м км автодороги Жлобин-Светлогорск. 49-летний водитель "Ровера" двигался со стороны Светлогорска. Внезапно на проезжую часть выбежал лось. Наезда на дикое животное избежать не удалось.

В результате ДТП водитель и 46-летняя пассажирка с травмами были госпитализированы в Жлобинскую центральную райбольницу. В УГАИ отметили, что оба пострадавших были пристегнуты ремнями безопасности.

Госавтоинспекторы напомнили, что при проезде лесных массивов особое внимание стоит уделять участкам с дорожным знакам "Дикие животные", особенно осенью, в периоды гона. "Наиболее активны лоси на рассвете, а также в конце дня, после заката", - уточнили в УГАИ. Кроме того, исключать встречу с диким животным нельзя и в случаях, если знаков нет, а путь пролегает через лес. Поэтому специалисты рекомендуют двигаться немного медленнее разрешенной максимальной скорости.-0-

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома