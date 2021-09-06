Лось запутался в колючей проволоке на границе Литвы и погиб

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лось запутался в ограждении при переходе из Литвы в Беларусь и погиб, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

"На литовско-белорусской границе, которую "гостеприимная" Литва старательно огораживает колючей проволокой, появились жертвы. Утром 4 сентября лось запутался в ограждении при переходе из Литвы в Беларусь на участке погранзаставы "Заболоть" Лидского пограничного отряда. На место происшествия вызваны представители Государственной инспекции охраны животного и растительного мира. К сожалению, животное потеряло много крови и пало", - рассказали в ведомстве.-0-