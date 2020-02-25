Лунинецкие следователи проводят проверку по факту смерти младенца

25 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Лунинецкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти двухмесячной девочки, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастье в семье произошло 23 февраля. Вечером родители обнаружили, что лежащая в кроватке девочка не подает признаков жизни. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Известно, что семья благополучная, умершая малышка была третьим ребенком.-0-