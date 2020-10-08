Лжебанкир похитил с карт-счетов мозырской семьи Br41 тыс.

8 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства хищения с карт-счетов супругов в Мозыре. Информацию о преступлении опубликовал СК в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

62-летнему жителю Мозыря поступил звонок на Viber. Неизвестный обратился к нему по имени-отчеству и представился работником одного из банков. В разговоре звонивший сообщил о попытках несанкционированного доступа к карт-счетам мужчины. "Во время общения мозырянин ответил, что у него нет карты этого банка, но есть другие. Собеседник убедил пенсионера, что оказывает экстренную техническую поддержку клиентам и других банков. Лжебанкир якобы для временной блокировки карт-счетов выведал у мужчины реквизиты четырех банковских карт и одной карты его супруги, а также попросил его сообщить коды из SMS-сообщений для подтверждения операций", - уточняется в сообщении.

В результате с карт-счетов супругов было списано свыше Br41 тыс. Супруги поняли, что их обманули, и обратились в милицию.

Мозырский РОСК возбудил уголовное дело по ч.4 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники в особо крупном размере) УК.

Следственный комитет в очередной раз напоминает о простых мерах безопасности. "Не сообщайте реквизиты своей банковской карточки (номер, срок действия, трехзначный код на обороте), ПИН-код другому лицу, никому не передавайте данные для входа в интернет-банкинг. При звонках с якобы предупреждением о мошеннических действиях, предложением дистанционно открыть выгодный депозит и попытках получить реквизиты карточек завершите разговор и перезвоните по официальному номеру call-центра банка. Расскажите о мерах безопасности пожилым родственникам", - отметили в СК.-0-