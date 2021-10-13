Лжебанкиры и квартирные аферисты: в Гродненской области возбуждены несколько дел о мошенничестве

13 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области продолжают регистрироваться случаи интернет-мошенничества, возбуждены очередные уголовные дела. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Несмотря на профилактическую работу, мошенники продолжают обманывать людей. Используются для этого различные схемы. "Например, 38-летней жительнице Новогрудка дозвонился аферист. Он представился работником службы безопасности банка. После непродолжительного разговора женщина перевела в офшор Br4 тыс.", - рассказали в милиции.
От действий мошенников пострадала и 29-летняя минчанка, которая хотела снять квартиру в Островце. Она нашла подходящий вариант и перечислила предоплату в Br300.
По всем фактам по статье "мошенничество" возбуждены уголовные дела.-0-