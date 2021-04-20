Лжеброкеры выманили у минчанки более $15 тыс.

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральным (Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту завладения имуществом путем обмана в особо крупном размере (ч.4 ст.209 Уголовного кодекса). Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

В правоохранительные органы с заявлением о совершении преступления обратилась 44-летняя минчанка. Она пояснила, что в феврале текущего года зарегистрировалась на сайте FOXTD.COM, который якобы осуществлял биржевую брокерскую деятельность. На указанном сайте гражданам предлагалось поучаствовать в торговле валютами, металлами, акциями. Для этого необходимо было внести денежные средства на виртуальный счет данной организации.

Минчанка перечислила на счет несколько тысяч долларов. После этого с ней постоянно связывались представители платформы, обещали преумножить ее капитал в кратчайшие сроки под руководством опытных трейдеров.

Спустя некоторое время женщина решила обналичить денежные средства. После получения ее просьбы сотрудники платформы перестали выходить на связь и заблокировали ей доступ. Таким образом, под вышеуказанными предлогами с февраля по апрель 2021 года неустановленное лицо завладело ее денежными средствами на общую сумму более $15 тыс.

Следователи в очередной раз напоминают, что количество подобных преступлений растет. В связи с этим не рекомендуем доверять неизвестным организациям, обещающим легкий заработок на финансовых рынках в сети. Прежде чем перечислять денежные средства на подобный интернет-ресурс, убедитесь в наличии у организации лицензии на брокерские услуги. Если все же предложение не кажется подозрительным и вы желаете перечислить деньги, то проверьте отзывы о данном брокере уже существующих клиентов.-0-