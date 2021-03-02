2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лжеброкеры выманили у солигорчанина более Br19 тыс., сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

"По данным следствия, в июле прошлого года 60-летнему жителю Солигорска позвонила неизвестная женщина и предложила заработать денег. Для этого необходимо было создать личный кабинет на сайте, якобы принадлежащем иностранной инвестиционной компании, и участвовать в электронных торгах. Мужчине было предложено осуществить первый взнос в размере $250", - рассказали в СК.

Потерпевший перевел названную сумму в электронный кошелек, который периодически пополнял в надежде получить прибыль. Для этих целей мужчине даже пришлось оформить несколько кредитов. Первое время в его личном кабинете действительно отображалось движение денежных средств по счету. Когда он решил их снять, ему сообщили о технических сложностях, и в дальнейшем несколькими операциями сумма на его счету была сведена до нуля.

"В начале августа прошлого года мужчине позвонил другой злоумышленник от имени указанной компании и сообщил, что необходимо внести еще $2,4 тыс. для продолжения деятельности на торговой платформе и получения прибыли. Эту сумму солигорчанин также перевел в электронный кошелек. После к нему неоднократно обращался указанный представитель компании с предложением дальнейшего инвестирования. Однако мужчина отказался, понимая, что его вводят в заблуждение, выманивания дополнительные средства. После этого личный кабинет потерпевшего на сайте без его ведома оказался ликвидированным, а анкетные данные солигорчанина были удалены с торговой платформы ", - отметили в ведомстве.

Солигорский РОСК возбудил уголовное дело по ч.3 ст.209 УК (мошенничество в крупном размере). В настоящее время устанавливаются причастные к преступлению. Расследование продолжается.

"Следственный комитет обращает внимание: зачастую возможность легкого заработка таит в себе угрозу потери денежных средств. Рекомендуем не доверять ярким обещаниям быстрого обогащения и тщательно проверять предложения подобных "финансистов", - добавили в СК.-0-